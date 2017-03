David 2017, Roberto Benigni: "Questo premio è di mia moglie, vorrei che lei lo dedicasse a me"

Dopo aver movimentato la giornata di Mattarella al Quirinale, il premio Oscar Roberto Benigni è salito sul palco del David di Donatello per ritirare il David alla carriera. In una dedica romantica, l'attore ha minimizzato sui suoi meriti ricordando come il premio sia anche della moglie Nicoletta Braschi.

"Io ho fatto tutto con lei, per lei e grazie a lei e quindi questo premio le appartiene, spero che in cuor suo lei lo dedichi a me".

