Darth Vader lavora come tecnico in un ospedale del Tennessee

In un ospedale dello stato del Tennessee, il Saint Francis Hospital-Bartlett, lavora Darth Vader. La frase, che potrebbe apparire assurda, è invece assolutamente reale: uno dei tecnici che lavora nel reparto di radiologia si chiama infatti Darth Vader Williamson.

Il medico ha raccontato, in un video, che quando è nato suo padre, grandissimo fan della saga di Guerre stellari, ha convinto la madre, ancora sotto l'effetto dell'anestesia, a chiamare il bambino come l'iconico personaggio.

Darth ha raccontato che le persone si entusiasmano quando scoprono il suo nome ed è un elemento che dà grande gioia a buona parte dei suoi pazienti. Il tecnico ha ricevuto richieste di autografi, ha scattato foto con molti di loro, e ha ricevuto persino degli inviti ad andare a vedere i nuovi lungometraggi della saga.

