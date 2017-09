Darren Aronofsky: "madre! è nato da una sferzata di energia!"

Il regista Darren Aronofsky ha risposto alle domande dei fan sul sito Reddit e ha rivelato qualche dettaglio sulle sue preferenze cinematografiche e sul film madre!, presentato qualche settimana fa alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il filmmaker ha spiegato: "E' un progetto iniziato con una sferzata di energia durata cinque giorni, un sogno febbrile in cui mi sono scatenato sul mio computer". Aronofsky ha poi proseguito: "Successivamente abbiamo cercato di svilupparlo per renderlo più tradizionale ma si è dimostrato semplicemente come quando ti svegli da un sogno molto vivido e cerchi di ricordarlo, ma scompare nell'etere. Alla fine quell'energia è stata quasi del tutto preservata".

Darren ha poi raccontato che i suoi film preferiti visti di recente sono The Tribe e Il club, e che ama Rick and Morty.

Tra i desideri del filmmaker per il proprio futuro professionale ci sono quelli di realizzare una commedia e di lavorare con il premio Oscar Meryl Streep.

