Darkest Hour: il primo trailer con Gary Oldman nel ruolo di Winston Churchill

La Focus Features ha diffuso il primo trailer ufficiale di Darkest Hour, film in cui Gary Oldman interpreta Winston Churchill.

Il film diretto da Joe Wright, in arrivo nei cinema americani a novembre, racconterà i mesi di maggio e giugno del 1940, periodo in cui le forze naziste si muovono attraverso l'Europa e una minaccia è imminente anche per il Regno Unito. Churchill deve preparare la nazione, nonostante un re pieno di dubbi e un partito che sta tramando contro di lui.

Fanno parte del cast anche Kristin Scott Thomas nel ruolo della moglie di Churchill, Clementine, Lily James in quello della sua segretaria, John Hurt che sarà Neville Chamberlain e Ben Mendelsohn che interpreterà re Giorgio VI.

Ecco il trailer:

