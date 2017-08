Dark Universe, Alex Kurtzman non sa se continuare dopo il flop de La Mummia

Alex Kurtzman è uno dei creatori della nuova serie dei mostri Universal, chiamato Dark Universe, ed è il regista e co-sceneggiatore del reboot de La Mummia. Sulla carta l'idea sembrava vincente: Tom Cruise, il re degli incassi negli Stati Uniti, insieme a Russell Crowe, in un ruolo che farà da legante per tutti i film del DU, e un'affascinante e inquietante Mummia al femminile. Ma dopo un weekend di apertura americano da 32 milioni di dollari e un 16% di recensioni positive sul famoso portale RottenTomatoes, il film ha frenato subito la sua corsa, e gli analisti hanno dichiarato che La Mummia farà perdere alla Universal circa 95 milioni di dollari.

Dopo questa notizia, Kurtzman, che farà da produttore per Bride of Frankenstein di Bill Condon, The Invisible Man con Johnny Depp e Creature from the Black Lagoon, sta pensando con attenzione al suo futuro nel Dark Universe, e ha affermato:

"La verità è che non lo so. Non ho ancora deciso, questa è la risposta più onesta che posso darvi. Penso che ogni film sia diverso. L'unica cosa certa è che i mostri della Universal sono ancora molto amati, dopo quasi cento anni dalla loro nascita. Quindi penso che anche gli americani li ameranno, bisogna solo trovare i giusti ingredienti."

The Bride of Frankenstein è previsto per il 14 febbraio 2019, nella storia del personaggio è stata interpretata da Elsa Lanchester nel duplice ruolo dell'autrice Mary Shelley e della sposa nel classico del 1935 La moglie di Frankenstein, poi Jennifer Beals ne ha interpretato una nuova versione in La sposa promessa. Per il film diretto da Bill Condon, le voci parlano di Angelina Jolie nei panni della protagonista.

