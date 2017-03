Dario Argento, ritorno sul set e un nuovo film horror in arrivo?

"Ho un progetto, anzi due. Vediamo quello che partirà prima e tra qualche mese tornerò sul set. Ovviamente si tratta sempre di un horror. E sarà qualcosa di nuovo" - così Dario Argento ha annunciato il suo imminente ritorno dietro la macchina da presa sul quale però non ha voluto svelare ulteriori dettagli.

L'annuncio è stato dato in occasione della mostra fotografica Tagli di luce del fotografo di scena Franco Bellomo, stretto collaboratore di Argento dagli inizi della sua carriera. Tra le immagini in mostra, quelle di sei tra i film più famosi di Argento, con un'attenzione particolare a Suspiria di cui quest'anno ricorre l'anniversario per i quarant'anni dall'uscita nelle sale. "Sono particolarmente legato a Suspiria perché, fotograficamente parlando, è un film pieno di colore." - ha spiegato Bellomo - "Profondo Rosso invece è stato più difficile per questioni tecniche, di pellicola, tra movimento, interni e buio."

La mostra è visitabile fino al 22 marzo (dalle ore 15:30 alle 19:30) in via Ombrone 9 a Roma, presso Spazio Cima.

L'ultima regia di Argento risale al 2012 con Dracula 3D al quale ha fatto seguito l'autobiografia Paura. Recentemente il regista ha espresso più volte perplessità nei confronti del remake di Suspiria, attualmente in lavorazione.

