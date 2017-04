Daria 20 anni dopo: ecco come sono diventati i personaggi della serie MTV

Venti anni fa debuttava su MTV la serie animata Daria e ora la co-creatrice Susie Lewis ha rivelato quale pensa sia la situazione dei personaggi che si sono ormai lasciati da tempo alle spalle l'adolescenza e le giornate al liceo.

Le illustrazioni realizzate da Karen Disher hanno così accompagnato la descrizione della vita di Daria, Jane, Quinn e della famiglia Morgendorffer.

La protagonista dello show che ha segnato gli anni '90 abita ad esempio a New York, nel quartiere di Hell's Kitchen, e lavora come autrice di un talk show che viene trasmesso in seconda serata. A farle compagnia in casa è il gatto Godzilla e, nonostante abbia superato la sua cotta per Trent, la giovane donna non ha ancora trovato qualcuno di speciale, nemmeno grazie all'uso delle app dedicate agli appuntamenti.

La sua amica Jane Lane non ha mai rinunciato alle sue ambizioni ed è diventata un'artista, anche se non è diventata famosa pur avendo venduto alcune delle sue opere. Jane si è inoltre trasferita a SoHo ed è sposata con un archeologo che non vede quasi mai, permettendole di trascorrere molto tempo con Daria.

Trent ha invece fondato la band Trent Lane and the Mystikal Explosion, trasferendosi nel Queens e lavorando come barista. Il musicista trascorre ancora molto tempo con Jane e Daria.

Quinn, la sorella minore di Daria, si è separata dal suo fidanzato del college perché non era in grado di iniziare una carriera da professionista nel mondo dello sport. La giovane ha tre gemelli chiamati Timmy, Tommy e Teddy e vive ancora a Lawndale, occupandosi del suo canale YouTube dedicato ai dolci e alle cure di bellezza, S'mores and Pores.

I coniugi Morgendorffer sono andati in pensione, apprezzando la possibilità di andare in crociera quando desiderano e dedicandosi alle lezioni di ballo.

Brittany e Kevin Thompson sono invece ancora sposati e hanno avuto tre figlie e due figli maschi. Brittany lavora come annunciatrice delle previsioni del tempo in una tv locale e allena la squadra delle cheerleader della Lawndale High. Kevin si occupa invece dei bambini.

