Daredevil: Vincent D'Onofrio ritornerà nella terza stagione

Vincent D'Onofrio riprenderà il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin nella terza stagione della serie Daredevil, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

L'attore era uno dei protagonisti dei primi episodi dello show realizzato da Marvel e Netflix con l'attore Charlie Cox nel ruolo dell'eroe e nella seconda stagione è brevemente apparso in alcune sequenze ambientate nella prigione in cui era stato imprigionato Fisk e si trovava anche Frank Castle.

Lo showrunner Erik Oleson si occuperà della serie dopo l'addio di Doug Petrie e Marco Ramirez, alla guida della seconda stagione.