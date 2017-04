Daredevil: le riprese della stagione 3 al via in autunno!

Dopo l'annuncio della release della miniserie The Defenders, che approderà su Netflix il 18 agosto, si diffondono nuovi aggiornamenti sulla terza stagione di Daredevil. Nel corso di un'intervista radiofonica il protagonista dello show Charlie Cox ha anticipato che presto la terza stagione della serie Marvel/Netflix entrerà in lavorazione: "Girerò Daredevil 3 nella seconda parte del 2017. Torneremo sul set e lo faremo."

Per il momento le date restano comunque vaghe. Marvel ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una terza stagione la scorsa estate, senza però fornire ulteriori informazioni.

Vincent D'Onofrio, che ha interpretato il villain Kingpin nelle prime due stagioni, è tornato più volte a rispondere su twitter ai fan che gli chiedono costantemente notizie di un suo ritorno nella terza stagione. L'attore si sarebbe mostrato disponibile a recitare in uno spinoff incentrato su Wilson Fisk, se mai qualcuno glielo offrisse. Per il momento, però, neppure lui è in grado di fornire notizie certe sul suo ritorno.

I shaved my yesterday to try and influence more Fisk in @Daredevil and nothing yet. Not a peep. https://t.co/3P3miQNqKN