Daredevil, Charlie Cox vorrebbe la Vedova Nera di Scarlett Johansson nella serie Netflix!

Lanciando il Marvel Cinematic Universe, la vasta lista di personaggi a disposizione della Marvel è stata divisa tra le varie piattaforme. Nonostante i film abbiano la maggiore attenzione del pubblico, le serie TV stanno continuando a popolare il piccolo schermo di supereroi. E finora non c'è mai stato nessun crossover tra il MCU del cinema e quello della televisione, elemento questo che ha portato a ignorare alcune relazioni che nei fumetti sono ben presenti, come quella tra Daredevil (Charlie Cox) e la Vedova Nera (Scarlett Johansson).

Durante un'intervista con Sensacine, Charlie Cox ha recentemente parlato di chi vorrebbe nel cast di Daredevil, e lui ha nominato proprio la Johansson, per il rapporto tra i loro personaggi. Mentre Finn Jones (Iron Fist) alla stessa domanda ha risposto di volere, invece, Hulk (Mark Ruffalo).

L'ingresso di una star come Scarlett trasformerebbe qualunque serie o episodio in un momento altissimo per la Marvel, ma per ora è solo un'idea che non ha nessun reale appiglio alla situazione reale della casa di produzione. L'interesse intorno alla Vedova Nera potrebbe, più probabilmente, portare l'attrice ad avere un film completamente dedicato a lei.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Daredevil, Charlie Cox vorrebbe la Vedova Nera di...