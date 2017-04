Danny and the Dinosaur: il libro di Syd Hoff diventerà un film animato

Il libro per bambini Danny and the Dinosaur di Syd Hoff diventerà un film che unirà riprese in animazione e live-action. Il progetto sarà prodotto da J. Todd Harris e Marc Marcum grazie alla loro Branded Pictures Entertainment.

La storia ha come protagonista un ragazzino chiamato Danny che diventa amico di un dinosauro durante una visita al museo. I due trascorrono del tempo insieme, visitano la città e lo zoo, e si divertono con altri bambini.

Il libro, che ha venduto oltre 10 milioni di copie, sarà adattato per il grande schermo da David Bowers, Brian Sawyer e Gregg Rossen.

Harris ha dichiarato che si sta lavorando alla nascita di un potenziale franchise che potrebbe espandersi anche sul piccolo schermo e a teatro.

Tra i nuovi progetti della casa di produzione ci sarà anche un remake del franchise coreano The Whispering Corridors, il cui primo capitolo sarà curato da Bo Yeon Kim (Reign), e una serie tv tratta dal romanzo The Blondes di Emily Schultz.

