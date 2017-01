Daniel Day-Lewis sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson (FOTO)

Sono in corso in Inghilterra le riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson. La pellicola, ancora priva di titolo, vede il regista intento a dirigere nuovamente la star Daniel Day-Lewis, già protagonista de Il petroliere.

Del film, ambientato nel mondo della moda della Londra anni '50, si sa al momento molto poco. Dalle prime immagini rubate dal set di Lythe, Inghilterra, vediamo un brizzolato Daniel Day-Lewis aggirarsi in un cimitero inglese. In alcune foto compare una donna bionda (un'attrice?) la cui identità non sarebbe ancora stata svelata. Per il momento il film è indicato con il titolo di lavorazione di The Phantom Thread.

Rumor indicherebbero che Daniel Day-Lewis interpreterà un personaggio ispirato al fashion designer Charles James. Annapurna finanzia il film che sarà distribuito da Focus Features e Universal. Dopo aver concluso le riprese a Lythe, la troupe si sarebbe spostata adesso a Robin Hood's Bay, nel Nord dello Yorkshire.

Paul Thomas Anderson's The Phantom Thread - Daniel Day Lewis Filming In Whitby (Yorkshire) January 2017 https://t.co/K3GMGoeYp2 pic.twitter.com/cawSvaClLT — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) 30 gennaio 2017

Here we see a Steadicam dock & two ACs happily being photographed while pushing around a camera cart in the freezing cold. @LaFamiliaFilm pic.twitter.com/dAq2WMCM8a — John Henri Coene (@JohnHenriCoene) 30 gennaio 2017

