Damien Chazelle possibile regista della serie The Eddy

Damien Chazelle, secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, dovrebbe essere il regista di una nuova serie tv intitolata The Eddy.

Il progetto ha come protagonista il proprietario di un club di Parigi e darà spazio anche al racconto di quello che accade nella vita delle band musicali che si esibiscono sul palco del locale.

La sceneggiatura sarà firmata da Jack Thorne, recentemente co-autore dello spettacolo Harry Potter e La Maledizione dell'Erede.

La potenziale serie sta venendo proposta a varie emittenti e servizi di streaming e tra i produttori ci saranno anche il compositore Glenn Ballard e Alan Poul.

