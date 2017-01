Dakota Fanning nel cast della serie TNT The Alienist

TNT ha rivelato di aver ingaggiato Dakota Fanning. L'attrice si unirà al cast della serie The Alienist nei panni di Sara Howard, volitiva segretaria presso la Stazione di Polizia al centro dello show basato sul bestseller di Caleb Carr.

Dakota Fanning affiancherà Daniel Brühl e Luke Evans. Gli eventi raccontati nella serie saranno ambientati nella New York del 1896. La storia prenderà il via dopo una serie di brutali omicidi ai danni di ragazzi di strada. Il compito di indagare sulle morti viene affidato a un medico esperto in comportamenti criminali e al suo amico che lavora per il New York Times. Entrambi, mentre si occupano del caso, scopriranno nuovi segreti della propria personalità.

Le riprese di The Alienist prenderanno il via a breve a Budapest.

