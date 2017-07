Dakota Fanning in Zygote, il terzo corto di Neill Blomkamp

Dakota Fanning e Jose Pablo Cantillo sono i protagonisti del cortometraggio intitolato Zygote, realizzato dalla casa di produzione Oats Studios del regista Neill Blomkamp.

L'ultimo progetto che dà vita al Volume 1 dei brevi racconti porta sugli schermi la storia di due sopravvissuti che sono bloccati in una miniera nei ghiacci dell'Artico e devono lottare per rimanere in vita, nascondendosi da qualcosa di terrificante.

Ecco il corto:

Home News Dakota Fanning in Zygote, il terzo corto di Neill...