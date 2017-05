Dafne Keen, star di Logan, sarà la protagonista di "Ana"

Dafne Keen, protagonista di Logan - The Wolverine insieme a Hugh Jackman, ha ottenuto il ruolo principale nel film Ana.

Farà parte del cast anche Luis Guzmàn e le riprese inizieranno a giugno a Portorico.

I due personaggi principali formeranno una strana amicizia dopo che la giovane Ana incontra Rafa per caso, decidendo di partire insieme a lui per compiere un viaggio che potrebbe salvarlo dalla bancarotta o qualcosa di peggio.

La sceneggiatura è stata scritta da Cris Cole e il lungometraggio sarà diretto da Charles McDougall, già dietro la macchina da presa in occasione del pilot di The Good Wife.

La produzione sarà affidata alla Pimiente Film Company di Luillo Ruiz, che ha dichiarato: "In Ana questi due straordinari attori compieranno un viaggio profondo ed elettrizzante. Guzman e Keen saranno una combinazione affascinante".

