Da Star Wars ai supereroi Marvel e DC: gadget e action figures a prezzi stracciati su Multiplayer.it

Lo sfizio dello shopping e la possibilità di fare un bellissimo regalo, ma a prezzi contenuti. Con l'avvicinarsi della primavera su Multiplayer.it sbocciano gli sconti... e che sconti, ragazzi! Ce n'è davvero per tutti, per i fan di Star Wars e i collezionisti di gadget targati Marvel o DC Comics, dalle tazze da collezione agli action figures più sorprendenti e realistici.

Ecco qualche esempio!

Questa tazza dedicata a Yoda ad esempio, costava 12 euro e da adesso può essere vostra con uno sconto del 450% - Costa solo 7.70 euro.e potete acquistarla a questo link

Se vi piacciono le tazze, potete trovarne altre a questo link, sempre a prezzi scontati (si parte dai 3 euro ai 14 per i set e ce n'è per tutti, da Harry Potter a Il trono di spade)

Il portachiavi di Iron Man costa 9.90, ma con lo sconto del 52% potete acquistarlo a questo link a soli 4.70 euro. Ma ovviamente su Multiplayer.it trovate altre proposte interessanti.

Il prezzo base di questi action figures di Rey e BB-8 è € 449,90, ma su Multiplayer.it potete acquistare questo set con il 37% di sconto, a 279.00 euro. A questo link però trovate altre proposte eccezionali, con altre imperdibili action figures da collezione.

Batman arriva a casa vostra e con lo sconto del 44% - basta chiamarlo a questo link, per acquistarlo a 38.90 euro invece che a 69.90.

Per non scontentare nessuno, su Multiplayer.it trovate sia i personaggi DC che i personaggi Marvel, a prezzi scontati.

Home News Da Star Wars ai supereroi Marvel e DC: gadget e...