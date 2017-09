Da Star Wars a X-Men: su Amazon scegli 5 titoli Fox e avrai il 50% di sconto

Altra succosa offerta Amazon per accaparrarsi titoli di richiamo a metà prezzo fra quasi 700 prodotti targati Fox. Fino all'1 ottobre infatti, acquistando 5 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione, si otterrà uno sconto del 50%. Per ottenere lo sconto, dopo aver scelto i prodotti al link Offerta Fox, bisogna inserire il codice 5X50WB, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto per applicare lo sconto.

Offerta Fox DVD e Blu-ray: 5 titoli al 50% di sconto (Codice 5X50WB)

Come detto sono centinaia i prodotti fra i quali scegliere, tra i quali segnaliamo X-Men Complete Collection, Star Wars Trilogia prequel, Star Wars Original trilogy, L'era glaciale collezione completa, Avatar, Deadpool, la steelbook di Fight Club, varie stagioni di Prison Break, American Horror Story e The Walking Dead e tantissimi altri ancora.

