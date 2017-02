Da Orange Is The New Black 5 a Love: Netflix annuncia le date di release di alcune serie

Netflix ha diffuso nuovi aggiornamenti su molte delle sue serie originali, di cui è stato annunciato il rinnovo o la data della première.

Orange Is the New Black, show creato da Jenji Kohan, ritornerà sugli schermi il 9 giugno 2017, mentre la sesta e la settima arriveranno gli anni successivi.

Dear White People, tratto dal film indipendente di Justin Simien, debutterà invece il 28 aprile. La prima stagione sarà composta da dieci episodi della durata di 30 minuti che racconteranno la storia di un gruppo di studenti afroamericani mentre affrontano la vita in un college dove si cerca di negare l'esistenza di tensioni razziali.

Love, la serie creata da Judd Apatow e Paul Rust, è stata confermata per una terza stagione che continuerà a raccontare la storia d'amore tra Gus (Rust) e Mickey (Gillian Jacobs), alle prese con gli ostacoli e problemi nella loro relazione. La seconda stagione è in arrivo il 10 marzo sulla piattaforma di streaming.

Anne, la nuova versione di Anna dai capelli rossi, arriverà su Netflix il 12 maggio e racconterà la storia dell'orfana, interpretata da Amybeth McNulty, che cambia la vita di Marilla e Matthew Cuthbert (Geraldine James e R.H. Thomson).

La serie Travelers con protagonista Eric McCormack è stata rinnovata per una seconda stagione in cui si racconterà quello che accade quando nel futuro viene sviluppata una tecnologia che permette di trasportare la coscienza delle persone nel passato, dove prendono possesso del corpo di gente sconosciuta per cercare di completare la propria missione e salvare l'umanità da un destino terribile.

Kate McKinnon sarà la voce di Miss Frizzle nel revival della serie a cartoni animati The Magic School Bus, intitolato The Magic School Bus Rides Again e che sarà composto da 26 episodi realizzati in CGI.

Tredici, diretto da Tom McCarthy, debutterà il 31 marzo e ha come protagonisti Katherine Langford, Kate Walsh, Dylan Minnette e Miles Heizer. Jay Asher, autore del libro da cui è tratto il progetto ha svelato che ritiene l'adattamento perfetto e non potrebbe essere più felice del risultato.

Girlboss, tratto dall'autobiografia di Sophia Amoruso, debutterà il 21 aprile e gli episodi racconteranno la storia di una ventenne che trova il modo di ottenere successo nella sua vita grazie alla sua passione per la moda.

La terza stagione della comedy Grace and Frankie, con Jane Fonda e Lily Tomlin sarà disponibile online dal 24 marzo e racconterà quello che accade dopo che le protagoniste decidono di iniziare un'attività che dà consigli alle donne sulla lora vita sessuale.

