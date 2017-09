Da La La Land a The Eddy: una serie musical su Netflix per Damien Chazelle

Damien Chazelle sarà il produttore di The Eddy, la nuova serie musical Netflix che segna l'esordio del vincitore dell'Oscar per La La Land nel mondo della tv. Il progetto, ambientato nella Parigi di oggi, ruota intorno a un club, al suo proprietario, alla sua band e alla città caotica che li circonda. Gli episodi saranno girati in Francia e saranno recitati in francese, inglese e arabo.

La sceneggiatura sarà firmata da Jack Thorne, vincitore di 5 BAFTA, e la colonna sonora sarà di Glen Ballard, 6 volte vincitore di Grammy, compositore per Alanis Morissette e Michael Jackson.

Un altro colpo per Netflix, che oltre a Chazelle, ha ottenuto nuovi progetti firmati da Joel Coen, Ethan Coen, Martin Scorsese, Ava DuVernay, David Fincher e Shonda Rhimes.

