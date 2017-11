Da Justice League a The Big Bang Theory: uno sguardo al padiglione Warner a Lucca

Non poteva mancare Warner al Lucca Comics & Games e vista la sua vasta offerta abbiamo visitato il padiglione per cercare di capire quali novità ci riserva per i prossimi mesi. Già dall'esterno il trailer su schermo gigante di Justice Legue (in uscita il 16 novembre) mette subito le carte in tavola, appena varcata la soglia le statue di Wonder Woman, Batman, Cyborg, Flash e Aquaman danno il benvenuto ai visitatori, ma non basta: in due teche sono conservati il lazo e la tiara della bella Diana Prince.

Per i vidogiocatori c'è la possibilità di imbracciare il pad e divertirsi ad Injustice 2, dal quale non riuscirete più a staccarvi, per la gioia di chi, dietro di voi, è ancora in fila in attesa di entrare e dell'personale del padiglione che dovrà portarvi via a forza. Proseguendo si giunge allo shop e a quello che potrebbe essere il sogno di molti: il potersi sedere nel salottino di The Big Bang Theory, minuziosamente ricostruito, approfittando dell'assenza di Sheldon.

