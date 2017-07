Da Gotham a Lucifer, ecco i trailer della Fox presentati al Comic-Con

In occasione del Comic-Con di San Diego il network Fox ha diffuso i nuovi trailer di alcune delle sue serie che debutteranno e saranno di nuovo sugli schermi in autunno.

Il 28 settembre ritornerà Gotham con gli episodi della quarta stagione in cui si continuerà a raccontare quanto accaduto a Bruce Wayne prima di diventare Batman e la nascita degli iconici villain dei fumetti della DC.

Nella stessa serata debutterà la comedy The Orville, ideata da Seth MacFarlane come parodia delle saghe sci-fi e di serie cult come Star Trek. Tra le guest star della prima stagione anche l'attrice Charlize Theron.

Lucifer, lo show con protagonista Tom Ellis nel ruolo del Signore degli Inferi che si è trasferito a Los Angeles abbandonando la guida del suo regno, ritornerà il 2 ottobre e nel cast della terza stagione ci sarà anche Tom Welling, star di Smallville, con il ruolo di un carismatico poliziotto.

Ghosted debutterà domenica 1 ottobre la commedia a tinte sovrannaturali che racconterà le indagini di uno scettico e di un vero "credente" nel paranormale, alle prese con dei potenziali eventi sovrannaturali che accadono a Los Angeles.

Home News Da Gotham a Lucifer, ecco i trailer della Fox...