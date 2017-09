Da Gomorra 3 a The Walking Dead 8, tutte le serie e film in arrivo prossimamente su Sky

Sky ha presentato la programmazione e l'offerta per la stagione 2017/2018, ricca di conferme e di grandi novità! Il primo nuovo ingresso riguarda Tin Star, nuova serie con protagonista Tim Roth in onda su Sky Atlantic. Dal 17 novembre l'arrivo ufficiale della terza stagione di Gomorra - La Serie, un successo mondiale venduto in 190 paesi, che ha già assunto lo status di cult.

Nel corso dell'annata debutteranno Babylon Berlin, ambientata a Berlino negli anni '20, Britannia, I delitti del BarLume - con le new entry Stefano Fresi e Corrado Guzzanti -, Il Miracolo ovvero il debutto alla regia di Niccolò Ammaniti, Sui Generi, la nuova serie di Maccio Capatonda, Zero Zero Zero - tratta dal libro di Roberto Saviano - e Django, la prima serie western targata Sky

In totale le serie in programmazione saranno 108, tra cui, dopo il clamoroso successo de Il trono di spade, le nuove stagioni di Westworld, The Shannara Chronicles, The Affair, Billions, Grey's Anatomy, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace con Penelope Cruz, The Walking Dead e Homeland. Arrivano su Sky anche alcuni titoli molto attesi dai fan, come Inhumans su Fox e The Deuce, ovvero l'ingresso nel mondo del porno con James Franco, oltre a Genius, dedicato alla vita di Pablo Picasso interpretato da Antonio Banderas. Molte di queste serie tv saranno visibili su Sky Box Sets, l'archivio degli show che da questa nuova stagione è incluso per tutti i clienti.

Per quanto riguarda il cinema, Sky torna con 12 canali in Alta Definizione pieni di esclusive, come il pluripremiato La La Land, Rogue One: A Star Wars Story, Oceania e Arrival, oltre alle commedie italiane come Fuga da Reuma Park con Aldo, Giovanni e Giacomo.

In più gli show di Sky, ormai all'altezza di veri eventi, saranno ben rappresentati da X Factor, Hell's Kitchen - dal 3 ottobre con Carlo Cracco, MasterChef, Celebrity MasterChef e 4 Ristoranti, oltre a Matirmonio a prima vista e Il contadino cerca moglie. A Natale tornerà Alessandro Cattelan per uno speciale di E Poi C'è Cattelan, che tornerà all'inizio del 2018 con il consueto appuntamento quotidiano in seconda serata.

Anche i canali in chiaro di Sky, Cielo e TV8, vedranno un'evoluzione. Su TV8 debutterà la prima produzione comedy di Sky, The Comedians con Claudio Bisio e Frank Matano, oltre al nuovo talent show Cuochi d'Italia condotto da Alessandro Borghese. Enrico Papi sbarca sullo stesso canale con Guess my age.

Ecco l'elenco completo delle serie tv in arrivo:

TIN STAR / dal 12 settembre

SHANNARA 2 / dal 16 ottobre

THE DEUCE / dal 24 ottobre

GOMORRA - LA SERIE. TERZA STAGIONE / dal 17 novembre

BABYLON BERLIN / dal 28 novembre

BRITANNIA / da gennaio

MOZART IN THE JUNGLE 4 / nel 2018

THE AFFAIR 4 / dal 2018

DIVORCE 2 / dal 2018

TRASPARENT 4 / dal 2018

WESTWORLD 2 / dal 2018

IL MIRACOLO / in primavera

SUI GENERI / in primavera

MARVEL'S INHUMANS / dall'11 ottobre su Fox HD

THE GIFTED / dal 18 ottobre su Fox HD

DEEP STATE / in primavera su Fox HD

AMERICAN CRIME STORY: THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE / nel 2018 su Fox Crime HD

THE WALKING DEAD 8 / dal 23 ottobre su Fox HD

THE RESIDENT / nel 2018 su Fox Life HD

GREY'S ANATOMY 14 / dal 16 ottobre su Fox Life HD

GREY'S ANATOMY SPIN-OFF / nel 2018 su Fox Life HD (Un nuovo regalo ai suoi fan dalla regina delle serie tv, Shonda Rhimes, con lo spin-off della serie tv che l'ha resa famosa, Grey's Anatomy. Protagonisti i pompieri di Seattle.)

LONG ROAD HOME / da novembre su National Geographic (Long Road Home racconta l'eroica lotta per la sopravvivenza di un gruppo di soldati dell'esercito statunitense, caduti vittima il 4 aprile 2004 di un'imboscata a Sadr City, Baghdad.)

ISIS: LE RECLUTE DEL MALE / dal 12 settembre su National Geographic

GENIUS: PICASSO / nel 2018 su National Geographic

MARTE 2 / in primavera su National Geographic

Ecco l'elenco dei film in arrivo su Sky Cinema:

WIZARD OF LIES / dal 14 settembre, il giovedì alle 21.15 (Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una grande produzione HBO firmata da Barry Levinson. La vera storia di Bernie Madoff, l'imprenditore accusato di una delle più grandi truffe di sempre.)

ALLIED / 25 settembre

COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI / 15 settembre

xXx - THE RETURN OF XANDER CAGE / 18 settembre

BARRIERE / 28 settembre

LA VITA IMMORTALE DI HENRIETTA LACKS / 22 ottobre

ARRIVAL / 9 ottobre

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY / 16 ottobre

MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI / 30 ottobre

PRIMA DI LUNEDÍ / 2 ottobre

LA LA LAND / prossimamente

IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE / prossimamente

MONOLITH / prossimamente

FUGA DA REUMA PARK / prossimamente

OCEANIA / prossimamente

LA RAGAZZA DEL TRENO / prossimamente

UN NATALE AL SUD / prossimamente

I DELITTI DEL BARLUME / nel 2018

RAFFAELLO - IL PRINCIPE DELLE ARTI / prossimamente

