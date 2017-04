Da Alien a Star Wars, le icone di cinema e tv diventano libri per bambini

I personaggi più iconici e amati delle saghe televisive e cinematografiche sono al centro di una serie di opere realizzate dall'artista Joey Spiotto.

Il progetto intitolato Storytime è infatti formato da originali copertine di libri per bambini che propongono dei potenziali racconti per bambini davvero originali, dedicati ad esempio ai protagonisti di Alien, Matrix, Star Wars, Logan - The Wolverine e figure iconiche come il Joker, Katniss Everdeen, Beetlejuice, Django e Godzilla.

Il risultato, anche nei casi di mostri e killer, è incredibilmente adorabile e suscita la voglia di leggere questi racconti della buona notte davvero unici.

Tutte i disegni creati da Spiotto sono visualizzabili sul suo sito ufficiale, ecco un piccolo assaggio:

