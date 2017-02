Curb Your Enthusiasm: Lauren Graham nella stagione 9

La star di Una mamma per amica Lauren Graham si prepara a comparire nella nona stagione di Curb Your Enthusiasm in un ruolo ricorrente.

L'attrice ha svelato il suo entusiasmo per il nuovo ingaggio su Twitter rispondendo a un fan.

Dopo il successo del revival di Una mamma per amica, la Graham sarà, inoltre, protagonista di una nuova commedia targata Fox intitolata Linda From HR. Nello show l'attrice interpreterà Linda Plugh, impiegata della HR che prende una decisione sbagliata la quale trasformerà la sua monotona esistenza costringendola a lottare per trovare un equilibrio tra il lavoro, la vita domestica e un segreto che sconvolgerebbe chiunque.

Oltre alla presenza di J.B. Smoove, la nona stagione di Curb Your Enthusiasm vedrà il ritorno di Ted Danson, Mary Steenburgen, Jeff Garlin, Cheryl Hines e Susie Essman.

