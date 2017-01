Cult of Chucky: in arrivo un nuovo capitolo del franchise horror

La Universal ha annunciato la produzione del film Cult of Chucky, le cui riprese inizieranno la prossima settimana in Canada, per poi venir distribuito in home video in autunno.

Il lungometraggio, diretto e scritto da Don Mancini, ha come protagonista Brad Dourif nel ruolo della bambola assassina e fanno parte del cast anche Fiona Dourif, Alex Vincent e Jennifer Tilly nel ruolo di Tiffany.

Ecco il trailer che annuncia il film:

La sinossi ufficiale è la seguente:

Nica Pierce è stata confinata per quattro anni in un ospedale psichiatrico a causa di una follia criminale. La donna non sa che è stata erroneamente accusata di aver ucciso la sua famiglia, omicidio compiuto da Chucky. Quando il suo psichiatra introduce un nuovo metodo teraupetico per rendere più semplici le sessioni di gruppo dei suoi pazienti, una bambola un po' troppo conosciuta con una faccia sorridente e innocente entra in scena, dando il via a una serie di terrificanti morti. Nica inizia quindi a chiedersi se era veramente folle e Andy Barclay, la nemesi di Chuck, corre in suo aiuto, ma per farlo dovrà superare Tiffany, la sposa di Chucky.

