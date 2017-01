CSI - Scena del Crimine: l'ultima stagione da stasera su Italia 1

Patrizio Marino

Da lunedì 2 gennaio in prima serata su Italia 1 approda l'ultima stagione in prima tv free della serie che ha rivoluzionato il genere crime, CSI: Scena del crimine.

18 puntate seguite da un doppio episodio nel formato film per la televisione dal titolo Immortality , in cui ritornano gli attori del cast originale della serie, William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), Paul Guilfoyle (Jim Brass) e Melinda Clarke (Lady Heather).

La serie incentrata sulle indagini della polizia scientifica di Las Vegas è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 6 ottobre 2000 e da allora il suo successo è stato inarrestabile fino alla sua conclusione giunta alla 15° stagione. Considerato un telefilm all'avanguardia per le tecniche cinematografiche utilizzate e per la scelta di applicare la tecnologia e la scienza al genere poliziesco, lo show, entrato nella storia della televisione, ha avuto un successo globale tale da giustificare la decisione di produrre tre spin-off: CSI Miami, CSI: New York e CSI: Cyber.

Nel 6º episodio della quindicesima stagione si assiste a un ultimo crossover con CSI: Cyber:, Patricia Arquette nel ruolo dell'agente Ryan unisce le forze con il detective Russel (Ted Danson) per scovare il killer di Gig Harbor.

Creato da Anthony E. Zuiker e prodotto dal pluripremiato vincitore di 10 Emmy Awards Jerry Bruckheimer, questo poliziesco procedurale è stato nominato a 6 Golden Globes, ha vinto 6 Emmy Awards e, tra i vari premi conquistati, si è aggiudicato 4 People's Choice Awards. La serie tv vanta una sigla d'autore: Who are you è cantata dai The Who e lo stesso Roger Daltry è apparso in un cameo.

