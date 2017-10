Cristina D'Avena: le canzoni e gli artisti di "Duets"

Cristina D'Avena ha annunciato i nomi degli artisti che hanno inciso con lei l'album intitolato Duets - Tutti cantano Cristina, in uscita il 10 novembre per celebrare i suoi 35 anni di carriera.

I cantanti coinvolti nel progetto sono: Emma, Loredana Bertè, Francesca Michielin, Benji e Fede, Michele Bravi, Noemi, Giusy Ferreri, Ermal Meta, Arisa, Chiara, Elio di Elio e Le Storie Tese, J-Ax, Annalisa, Baby K, Alessio Bernabei e La Rua.

Un video teaser mostra inoltre qualche anticipazione sui brani presenti nell'album, tra cui Kiss me Licia, Occhi di gatto e Una spada per Lady Oscar.

Ecco la lista degli artisti e dei brani che hanno interpretato:

- Benji & Fede (Holly e Benji)

- Baby K (Kiss me Licia)

- Loredana Bertè (Occhi di gatto)

- Francesca Michielin (L'incantevole Creamy)

- Michele Bravi (I puffi sanno)

- Chiara (Sailor Moon)

- Emma Marrone (Jem)

- Ermal Meta (Piccoli problemi di cuore)

- Giusy Ferreri (Nanà supergirl)

- Noemi Official (Lady Oscar)

- Arisa (Magica magica Emi)

- Annalisa (Mila e Shiro)

- Alessio Bernabei (One Piece)

- Elio e le Storie Tese (Siamo fatti così)

- J-Ax (Pollon)

- La Rua (E' quasi magia,Johnny!)

