Creed II: le riprese del sequel con Stallone inizieranno nel 2018

Sylvester Stallone ha indicato che le riprese di Creed II inizieranno direttamente nel 2018. Venerdì l'attore ha postato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae dietro Michael B. Jordan. Il dramma ambientato nel mondo della boxe portò Sly a ricevere la nomination agli Academy Awards come miglior attore non protagonista.

Il sequel di Creed - Nato per combattere, diretto da Ryan Coogler, porterà in scena anche Ivan Drago, con Dolph Lundgren che riprenderà il ruolo storico. Le didascalie a diverse foto caricate da Stallone su Instagram suggeriscono la possibilità di vedere Adonis, figlio di Apollo Creed, pronto a combattere contro il figlio di Ivan Drago, che ha ucciso il padre in un violento incontro di boxe. A luglio Stallone, che si è occupato della sceneggiatura, è riuscito a terminarla, tagliando da 439 pagine iniziali a 'sole' 120.

Getting stronger !!! 2018 #Creed 2 #mgm #fitness #Rocky Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 1 Set 2017 alle ore 15:28 PDT

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Creed II: le riprese del sequel con Stallone...