Crater: Shawn Levy sarà regista e produttore del film sci-fi?

Fox ha acquistato la sceneggiatura di un nuovo film, di genere sci-fi, intitolato Crater che è stata firmata da John J. Griffin. Shawn Levy dovrebbe esserne il regista e produttore insieme a Dan Levine della 21 Laps.

Il progetto dovrebbe avere un'atmosfera simile a Stand by me - Ricordo di un'estate ed essere ambientato su una colonia che si trova sulla Luna. Dopo la morte del padre, un ragazzo cresciuto nella comunità intraprende un viaggio per esplorare un misterioso cratere insieme ai suoi quattro migliori amici, prima di essere trasferiti su un altro pianeta.

La casa di produzione 21 Laps è alla base del successo di Stranger Things e la sceneggiatura è stata tra i progetti inseriti nel 2015 nella Black List.

