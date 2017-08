Cowboy Ninja Viking: svelata la data di arrivo nelle sale del film con Chris Pratt

La Universal Pictures ha annunciato che Cowboy Ninja Viking, l'adattamento del fumetto pubblicato da Image Comics, arriverà nei cinema americani venerdì 28 giugno 2019.

Il progetto avrà come protagonista Chris Pratt nel ruolo di Duncan: un assassino che possiede la capacità di combattere in modi molto diversi ed efficaci, come suggerisce appunto il titolo.

La storia tra le pagine è incentrata su un gruppo di agenti segreti del controspionaggio affetti da disordini della personalità. I candidati per il programma 'Triplet' sono stati riuniti insieme dallo psicoterapeuta Sebastian Ghislan, ma quando il progetto è fallito, i soggetti si sono trasformati in assassini letali a pagamento. Tra i personaggi della serie, oltre a Duncan, troviamo il fratello Carl, Steed Malbranque, Lara St Britt e Grear Fulkirk.

Per ora non è ancora stato annunciato un regista che si occupi del progetto, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, ed è stata modificata recentemente da Craig Mazin.

