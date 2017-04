Cory Michael Smith e Jamie Chung nel cast del film 1985

Il film drammatico 1985 potrà contare su un cast composto da molte star del piccolo schermo.

Il progetto, tratto da un cortometraggio che ha conquistato il riconoscimento SXSW Special Jury Prize, è scritto e diretto da Yen Tan.

Leggi anche: AIDS, 1981-2011: nastro rosso sul grande schermo

Il protagonista sarà Adrian (Cory Michael Smith, Gotham): un giovane malato terminale di AIDS che vola da New York con destinazione Texas per fare visita alla famiglia con cui non ha un rapporto da tempo.

Il suo tentativo di svelare quello che gli sta accadendo è ostacolato dalle idee dei genitori conservatori, parti affidate a Virginia Madsen e Michael Chiklis.

La situazione diventa ancora più complicata quando il ragazzo tenta di riallacciare i rapporti con suo fratello (Noah Schnapp, Stranger Things) e la sua vecchia fiamma (Jamie Chung, C'era una volta).

Le riprese sono previste a partire da maggio nella città di Dallas.

Home News Cory Michael Smith e Jamie Chung nel cast del...