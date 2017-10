Contra: Konami annuncia un film e una serie live-action

Konami Digital Entertainment ha annunciato che il videogioco Contra diventerà un film e una serie televisiva live-action.

Il lungometraggio arriverà nei cinema nel 2019 e per ora non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto.

Contra ha debuttato nel 1987 e ha proseguito poi il suo percorso negli anni successivi, arrivando persino a una versione per dispositivi mobile che ha recentemente ottenuto un grandissimo successo in Cina.

Al centro dell'azione ci sono due soldati, Bill Rizer e Lance Bean, che devono affrontare numerose missioni in varie località del mondo, sparando e facendo esplodere qualsiasi ostacolo si trovino di fronte. Nella versione del videogioco non c'era stata particolare attenzione per la trama e non è chiaro in che modo verrà sviluppata per il grande e piccolo schermo.

