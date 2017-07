Confederate: la HBO approva la nuova serie di David Benioff e D.B. Weiss

David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner della serie Il trono di spade, hanno rivelato che il loro prossimo progetto sarà Confederate.

Lo show, targato anche in questo caso HBO che ne ha approvato la realizzazione, è stato creato e verrà prodotto dai due autori. Sullo schermo si assisterà agli eventi che portano alla terza guerra civile americana e la storia sarà ambientata in una dimensione temporale alternativa in cui gli stati del Sud si sono separati dall'Unione, dando vita a una nazione in cui la schiavitù è ancora legale.

I personaggi al centro degli eventi comprendono cacciatori di schiavi, giornalisti, abolizionisti e responsabili del sistema criminale.

Benioff e Weiss hanno raccontato che inizialmente il progetto era di realizzare un film, tuttavia la loro esperienza con l'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin li ha convinti che la serie sia il metodo migliore per raccontare quella storia.

Tra i produttori ci saranno anche Nichelle Tramble Spellman e Malcolm Spellman, già nel team di Justified ed Empire.

la produzione del nuovo show inizierà subito dopo la conclusione del lavoro previsto per l'ottava, e ultima, stagione de Il trono di spade.

