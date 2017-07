Comic-Con di San Diego 2017: alle 18.00 commentiamo l'evento in diretta streaming!

Il Comic-Con è arrivato e si è fatto sentire! Da San Diego continua la pioggia di trailer accompagnati dalle tante interessanti anticipazioni riguardo i film di prossima uscita.

Sono state già rilasciate diverse immagini di titoli come Bright diretto da David Ayer o Kingsman: Il cerchio d'oro di Matthew Vaughn, si è parlato delle nuove stagioni di Il trono di spade e The Walking Dead, ma anche della serie evento Marvel-Netflix The Defenders e dell'inaspettato annuncio di un nuovo film su Spawn direttamente dal suo creatore Todd McFarlane! Ma le sorprese ovviamente non finiscono qui!

Ieri ci siamo incontrati con la nostra diretta di Movieplayer Live per discutere delle tante novità, ma come ben sappiamo il Comic-Con non dorme mai ed è già arrivato il momento di ritrovarci per commentare insieme le ultimissime da San Diego. E' infatti il turno dei panel Marvel e DC con il loro potente arsenale di titoli in arrivo tra cui Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Justice League e Aquaman!

In particolare siamo curiosissimi di conoscere il futuro di Bruce Wayne o per meglio dire dell'ipotetica (e precoce) uscita di scena del suo altro alter-ego: Ben Affleck! Ci dobbiamo forse aspettare una versione di Crisi Finale cinematografica? Questo e tanto altro ci aspetta nelle prossime ore di Comic-Con e ne discuteremo dunque ancora una volta insieme! Preparate i pop-corn e tenetevi pronti per le sorprese. L'appuntamento con la diretta Movieplayer Live è alle 18.00...non tardate!

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

