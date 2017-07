Comic-Con di San Diego 2017: alle 14.30 commentiamo l'evento in diretta streaming!

In questi giorni come avrete notato è in corso l'edizione 2017 del celebre Comic-Con di San Diego, vera e propria mecca dell'intrattenimento attesissima dagli appassionati in cui vengono annunciate e celebrate le più entusiasmanti novità dal mondo dei fumetti, film e serie tv!

Noi di Movieplayer.it siamo attentissimi a non farvi sfuggire neppure un sussurro proveniente da San Diego, dove migliaia di persone sono in questo momento radunate per assistere ai panel della Marvel e della DC con tutti i nuovi cinecomics in arrivo tra cui Justice League ed Avengers: Infinity War! Ma non solo cinefumetti, si parlarà tanto anche di serie tv come Il trono di spade, Stranger Things e tante tante altre! Al panel Warner Bros parteciperanno personaggi come Ryan Gosling e Harrison Ford per promuovere l'imminente Blade Runner 2049, ma anche Steven Spielberg che è finalmente pronto a mostrare qualche immagine inedita del suo nuovo ed attesissimo progetto Ready Player One!

Mentre ci prepariamo dunque ad accogliere questa pioggia di trailer in arrivo, è il momento di sederci sul nostro divano preferito per discutere con voi dell'intenso programma del Comic-Con di San Diego, delle novità di questa stagione con i suoi protagonisti e i tanti imperdibili incontri! Ne parleremo insieme questo pomeriggio a partire dalle 14.30 durante la diretta MovieplayerLive, non mancate!!!

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

