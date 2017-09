Colin Firth è ufficialmente un cittadino italiano!

Colin Firth è ufficialmente da oggi un cittadino italiano. La star di film come A Single Man e Il discorso del re, vincitore di un premio Oscar, è sposato dal 1997 con la produttrice e regista Livia Giuggioli.

Il Ministero dell'interno ha ora annunciato: "È stata concessa oggi a Colin Andrew Firth la cittadinanza italiana. Ha sposato una cittadina del nostro paese ed ha dichiarato in più occasioni il suo amore per la nostra terra".

Firth aveva annunciato la sua intenzione di chiedere la cittadinanza a maggio, in segno di protesta contro le decisioni politiche prese nel Regno Unito a causa della Brexit.

Colin, in questi giorni, è attualmente protagonista nelle sale cinematografiche con il film Kingsman: Il cerchio d'oro, sequel del film campione di incassi diretto da Matthew Vaughn.

