Coco: svelata la prima immagine ufficiale del film Disney/Pixar

Mentre Oceania fa faville al botteghino, le energie di Disney e Pixar sono concentrate sulla nuova creatura dello studio di John Lasseter, l'atteso Coco .

Oggi è stata diffusa su Twitter la prima immagine ufficiale del film che vedrà l'arrivo del primo eroe latino in casa Pixar. Protagonista di Coco è, infatti, il 12enne Miguel, un ragazzino messicano doppiato dall'esordiente Anthony Gonzalez membro della famiglia Riveras. I Riveras sono calzolai da generazioni e hanno bandito la musica dalla loro vita fin da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata dal marito che fuggì di casa per fare il musicista. La nonna di Miguel (Renee Victor) non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera passione, la musica, grazie anche ai consigli del defunto cantante Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). La sua ossessione per De La Cruz e una scioccante scoperta condurranno Miguel sulla tomba del cantante e qui accadrà qualcosa di incredibile.

Coco toccherà infatti il tema del Dia de los Muertos, festività cruciale per la cultura messicana. Il film, diretto da Lee Unkrich, arriverà nelle sale il 22 novembre 2017.

