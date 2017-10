Coco: la Pixar annuncia l'esperienza in realtà virtuale ispirata al film

La Pixar ha annunciato il suo debutto nel mondo delle esperienze in realtà virtuale con un progetto dedicato a Coco , il cui lancio su Oculus Rift e Gear VR è previsto per il mese di novembre. Alcuni Disney Store, cinema ed eventi legati al Giorno dei Morti renderanno inoltre possibile vedere in anteprima i risultati ottenuti.

L'esperienza permetterà agli utenti di esplorare il magico mondo creato per il lungometraggio, incontrare da vicino i personaggi e interagire con loro, anche nel mondo dei Morti.

Ecco il trailer:

Il lungometraggio, che arriverà nelle sale americane il 22 novembre 2017 e a dicembre in quelle italiane, vede protagonista Miguel (doppiato dall'esordiente Anthony Gonzalez), ragazzo messicano che sogna di diventare un musicista di successo come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Disposto a tutto pur di dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella dimensione stupefacente e colorata del Mondo dei Morti.

Lungo la strada incontrerà poi l'affascinante imbroglione Hector (Gael García Bernal) e insieme partiranno per un viaggio straordinario che farà emergere la verità sulla storia della famiglia di Miguel.

Nel cast ci sarà anche Renee Victor nel ruolo di Abuelita, la nonna di Miguel.

