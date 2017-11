Coco: in una nuova clip Miguel arriva nel mondo dei morti

La Disney-Pixar ha diffuso una nuova clip del film animato Coco , in cui si assiste all'arrivo del giovane (doppiato dall'esordiente Anthony Gonzalez) Miguel, al suo arrivo nella dimensione stupefacente e colorata del Mondo dei Morti. Al suo fianco c'è il fidato amico a quattro zampe Dante.

Il lungometraggio, che arriverà nelle sale americane il 22 novembre 2017 e a dicembre in quelle italiane, segue la storia del ragazzo messicano che sogna di diventare un musicista di successo come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Miguel è disposto a tutto pur di dimostrare il suo talento e si ritroverà quindi in un mondo incredibile. Lungo la strada incontrerà poi l'affascinante imbroglione Hector (Gael García Bernal) e insieme partiranno per un viaggio straordinario che farà emergere la verità sulla storia della famiglia di Miguel.

Leggi anche: Pixar: i 15 migliori film dello studio di Lasseter

Nel cast ci sarà anche Renee Victor nel ruolo di Abuelita, la nonna di Miguel.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Coco: in una nuova clip Miguel arriva nel mondo...