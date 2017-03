Coco: il corto Dante's Launch introduce il cane Xolo

La Disney-Pixar ha diffuso il cortometraggio intitolato Dante's Launch in cui viene introdotto il cane Xolo, uno dei protagonisti di Coco , il film animato che arriverà nelle sale americane il 22 novembre 2017.

Sul grande schermo si assisterà alla storia di Miguel: un ragazzo (doppiato dall'esordiente Anthony Gonzalez) che sogna di diventare un musicista di successo come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Disposto a tutto pur di dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella dimensione stupefacente e colorata del Mondo dei Morti, a causa di una serie di eventi.

Lungo la strada incontrerà poi l'affascinante imbroglione Hector (Gael García Bernal) e insieme partiranno per un viaggio straordinario che farà emergere la verità sulla storia della famiglia di Miguel.

Nel cast ci sarà anche Renee Victor nel ruolo di Abuelita, la nonna di Miguel.

Ecco il corto:

