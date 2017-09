Cleopatra: Denis Villeneuve in trattative per dirigere il film sulla regina d'Egitto

Il suo Blade Runner 2049 non è ancora uscito in sala, ma già dalla critica americana arrivano i primi commenti entusiastici. Nel frattempo a Denis Villeneuve è stato offerto un nuovo intrigante progetto, la regia di Cleopatra, colossal targato Sony Pictures da tempo in fase di stallo.

Il film sarà basato sulla biografia di Stacy Schiff Cleopatra: A Life e sarà prodotto da Scott Rudin e Amy Pascal. Prima di Villeneuve si sono accostati al progetot David Fincher, James Cameron e Paul Greengrass.

Cleopatra: A Life si focalizza sugli intrighi politici e sessuali consumati nel palazzo d'oro e onice della Regina d'Egitto. Cleopatra, abile stratega e ingegnosa negoziatrice, si sposò due volte con due dei suoi fratelli. La regina fece scoppiare una brutale guerra civile contro il primo marito e avvelenò il secondo, incesto e omicidio erano specialità di famiglia. Ebbe dei figli con Giulio Cesare e Marco Antonio, due dei più importanti ufficiali romani. Con Antonio tentò di dar vita a un nuovo impero creando un'importante alleanza.

La sceneggiatura di Cleopatra è stata rimaneggiata da David Scarpa, Eric Roth e Brian Helgeland. Da tempo si parla della possibilità di Angelina Jolie nei panni della regina d'Egitto, ma per adesso non vi sono conferme ufficiali sul cast.

