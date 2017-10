Claudio Bisio presenta Milano Mon Amour, Concorso per Giovani Autori di Serie

La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e Claudio Bisio promuove la prima edizione di Milano Mon Amour - Concorso per Giovani Autori di Serie. Il concorso si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni e nasce con l'obiettivo di valorizzarne la creatività nell'ambito della sceneggiatura, incoraggiando gli aspiranti autori ad affrontare nuove sfide narrative, creare nuovi concept, personaggi e mondi possibili.

Tema di questa prima edizione è la Città di Milano intesa come scenario, location, centro drammaturgico di invenzione di storie. I candidati sono quindi invitati a presentare proposte di serie, senza limiti di genere, destinate alla tv, al web oppure al cinema, in cui la città di Milano dovrà essere presente nell'ambientazione o nello sviluppo della storia. I progetti devono essere originali e inediti.

Tra le proposte pervenute saranno selezionati da 6 a 10 progetti che gli autori illustreranno ad una giuria composta da professionisti del settore in un pitching che si terrà a inizio dicembre a Milano. La giuria individuerà i 2 progetti più originali, interessanti e completi. Un'ulteriore giuria presieduta da Claudio Bisio e composta da una classe di scuola media superiore selezionata in collaborazione con Distretto Bicocca, assegnerà il premio speciale "Young Audience". Sarà inoltre presente un rappresentante del Comune di Milano che valuterà l'eventuale interesse dei progetti presentati per azioni di promozione della città di Milano da parte dell'amministrazione comunale

I premi assegnati saranno 3 in totale: Primo premio: 8.500€ Secondo premio: 5.000€ Premio Young Audience: 3.500€ I vincitori saranno inoltre supportati nella promozione dei propri progetti.

Il concorso è promosso dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti in collaborazione con: AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ALMED - Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo, Sede Lombardia del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, ICMA - Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, IULM - Dipartimento di Comunicazione, arti e media, MFN - Milano Film Network e realizzato grazie al sostegno di SIAE e Claudio Bisio.

