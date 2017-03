Claudio Bisio e Frank Matano in The Comedians: al via le riprese della serie Sky

Patrizio Marino

Sono iniziate le riprese di The Comedians, la nuova produzione originale di Sky, realizzata da Dry, che vede protagonisti Claudio Bisio e Frank Matano e che andrà in onda prossimamente su Sky Atlantic. Una serie in 10 episodi con cui Sky sperimenta nuovi filoni della serialità comedy, con una storia sospesa tra realtà e finzione, sul dietro le quinte del "Claudio & Frank Show", spettacolo comico di sketch e gag dal vivo che i due protagonisti, legati da una lunga amicizia e divisi da differenze caratteriali, dovranno mettere in piedi.

Quali saranno gli sviluppi di questa convivenza forzata all'interno di un progetto professionale comune? Gli episodi seguiranno la costruzione progressiva dello show, dal concepimento al casting, dalla produzione alle prove, e Claudio e Frank dovranno lottare contro lo scorrere del tempo, le ingerenze della rete, l'incapacità dei collaboratori e, soprattutto le proprie debolezze e difetti, per dare vita al miglior spettacolo possibile e, insieme, tenere unita la grande famiglia dietro al progetto artistico

The Comedians è l'adattamento della versione americana della serie del 2015 con Billy Crystal e Josh Gad, quest'ultima tratta dalla serie originale svedese "Ulveson And Herngren".

Di recente Bisio e Matano hanno recitato insieme in Ma che bella sorpresa

