Circus Kane: clown killer nel teaser del film horror

Christopher Douglas-Olen Ray, figlio di Fred Olen Ray, ha diretto il film horror Circus Kane, di cui è stato diffuso il primo teaser trailer.

Il lungometraggio, prodotto da Uncork'd Entertainment, avrà come protagonisti Jonathan Lipnicki, Bill Voorhees e Mark Christopher Lawrence e racconterà quello che accade quando un gruppo di star dei social media viene invitato in un circo. I giovani ricevono la promessa di ricevere 250mila dollari se riusceranno a uscire dalla struttura senza essere terrorizzati ma scopriranno ben presto che devono anche lottare per rimanere in vita.

La sceneggiatura è stata scritta da James Cullen Bressack e da Zack Ward, basandosi su una storia di Sean Sellers.

Per chi non ha problemi nel vedere terrificanti clown armati di sega elettrica o impegnati a uccidere, ecco il teaser:

