Cinquanta sfumature di nero, Dakota Johnson: "Nel film c'è un omaggio a mia madre"

Dakota Johnson ha svelato che nel film Cinquanta sfumature di nero ci sarà un omaggio alla madre Melanie Griffith.

L'interprete di Anastasia Steele ha spiegato: "C'è un momento un po' a sorpresa, specialmente per mia madre. Non posso rivelare i dettagli perché non voglio anticipare troppo. Forse non lo vedrà nemmeno o le mostrerò solo quella clip in particolare".

Dakota ha quindi confermato: "Penso che le persone coglieranno il riferimento quando vedranno il film, o almeno lo spero!".

L'attrice ha inoltre raccontato che l'atmosfera sul set, nei momenti delle scene di sesso, era più rilassata rispetto al primo lungometraggio: "Non è mai una situazione facile ma non era qualcosa di nuovo e io e Jamie Dornan ormai ci conosciamo da un po', quindi abbiamo raggiunto un certo livello di tranquillità e fiducia. Per quanto sia poco confortevole girare quel tipo di sequenze, probabilmente siamo riusciti a trovare il modo migliore per realizzarle".

