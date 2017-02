Oggi mercoledì 8 febbraio, in tutti i cinema d'Italia aderenti all'iniziativa Cinema2Day, il biglietto d'ingresso costa solo 2 euro. L'iniziativa, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, ha fatto il suo debutto lo scorso anno e si conclude con questo ultimo mercoledì.

Grazie alla promozione è possibile acquistare al costo di due euro il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, esclusi i film in 3D per i quali sarà comunque applicata una tariffa ridotta.

A questo link trovate le sale che aderiscono all'iniziativa nella vostra città!

Ricordiamo che in questi giorni nelle sale sono in programmazione film come La battaglia di Hacksaw Ridge, Smetto quando voglio - Masterclass, La La Land, Split... insomma, i titoli interessanti non mancano! Ulteriori dettagli sui film in sala, nella nostra pagina dedicata alle ultime uscite!

