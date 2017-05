Cinema2Day: conclusa definitivamente l'iniziativa

Il Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, ha annunciato via Twitter che oggi è stato l'ultimo giorno dell'iniziativa Cinema2Day, che permetteva agli spettatori di accedere alle sale pagando un biglietto di 2 euro.

Nel suo messaggio Franceschini sottolinea di non essere riuscito a convincere gli esercenti, i produttori e i distributori a proseguire con la promozione, promossa in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC.

Oggi cinema 2€ per l'ultimo #cinema2day. Purtroppo non sono riuscito a convincere esercenti,produttori e distributori a proseguire.Mi spiace pic.twitter.com/mZJJeBRrgT — Dario Franceschini (@dariofrance) 10 maggio 2017