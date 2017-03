Cinema2Day: altri tre mercoledì di film a due euro!

L'iniziativa Cinema2day si era ufficialmente conclusa agli inizi di febbraio, ma oggi il ministro della cultura Dario Franceschini ha annunciato che è stata prorogata per altri tre mesi e quindi per altri tre mercoledì: l'8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio. In questi giorni sarà possibile andare al cinema e pagare solo due euro per il biglietto d'ingresso (ovviamente nelle sale che aderiscono all'iniziativa). La riduzione non vale per i film in 3D, che sarà comunque possibile vedere a prezzo scontato.

Il ministro ha ringraziato i distributori, produttori, esercenti che hanno acconsentito a questa proroga, che nei giorni scorsi era stata chiesta a gran voce dagli spettatori.

