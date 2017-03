Ciné - Giornate Estive di Cinema: a Riccione dal 4 al 7 luglio

La settima edizione di Cinè, l'appuntamento estivo con le convention delle case di distribuzione e l'industria cinematografica, promosso da Anica in collaborazione con Anec e Anem si terrà al Palazzo dei Congressi di Riccione dal 4 al 7 luglio 2017.

Ciné, diventato negli anni un importante punto di riferimento per società di distribuzione, industria ed esercenti, mantenendo inalterata l'identità business e professionale dell'evento, attraverso le presentazioni dei listini, gli incontri professionali, i workshop, l'area espositiva del Trade Show e il recente progetto di AnicaLab, il talk mattutino introdotto lo scorso anno per mettere a confronto diretto e informale esercenti e distributori, in vista della nuova edizione, punta a migliorare l'esperienza dei suoi fruitori, con nuovi progetti.

Si parte con un intervento di ammodernamento del logo, passando per uno sviluppo della comunicazione on line, con il coinvolgimento di Napier, una società specializzata in web marketing per l'entertainment e digital pr, che curerà il nuovo sito internet e le attività di content marketing, finalizzate a coniugare l'aspetto informativo di Ciné con quello di approfondimento e storytelling.

A partire dal 27 Marzo sarà, infatti, on line il nuovo sito internet che vedrà l'integrazione di un blog, che con una serie di articoli ed interviste a distributori, esercenti e professionisti del settore punterà a raccontare le tendenze dell'industria ed offrire così un nuovo servizio al pubblico dell'evento.

Altra importante novità della settima edizione, preannunciata nel corso delle Giornate Professionali di Sorrento, nata da una specifica richiesta di molti accreditati, sarà la possibilità di partecipare a Ciné con tutta la famiglia, prevedendo in parallelo allo svolgersi della manifestazione professionale un programma di attività dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

Il nuovo progetto, denominato CinéCamp, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni, offrirà quattro giorni di proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati al mondo del cinema sotto la guida di facilitator e supervisor del Giffoni Experience per appassionare, far divertire e coinvolgere la generazione under13.

A partire dal 7 aprile sarà possibile come sempre accreditarsi all'evento, seguendo la procedura on-line sul sito www.cinegiornate.it e beneficiando della scontistica per i soci ANICA, ANEC o ANEM. Sul nuovo sito anche l'informativa completa per le case di distribuzione interessate a partecipare e presentare il proprio listino, per le industrie interessate a presenziare nell'area del TRADE SHOW, e per gli accreditati interessati ad iscrivere gratuitamente i propri figli a Ciné Camp.

